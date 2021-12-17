РИАМО - 17 дек. За минувшие сутки на территории России подтвердили 27 743 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составляет 10 159 389, сообщает оперштаб.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется по миру с высокой скоростью. По последним данным, в стране зафиксировано 25 случаев инфицирования этим штаммом.

При этом глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сотрудники учреждения уже успели модифицировать вакцину «Спутник V» под новый штамм коронавирусной инфекции.

Главными симптомами нового штамма коронавируса являются высокая температура тела, головная боль и сильная усталость.

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