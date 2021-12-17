РИАМО - 17 дек. Подмосковные врачи помогли побороть коронавирус еще 2721 пациенту. С начала пандемии от коронавируса в регионе вылечились 558 611 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 1452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений составило 620 908. Всего в регионе умерло 11 382 граждан, из них 60 — за истекшие сутки.

Защитить себя от опасного заболевания можно, но только с помощью вакцинации и строгого соблюдения всех эпидтребований. В случае появления симптомов простуды необходимо обратиться к медикам.

С начала пандемии в регионе провели уже более 13,5 млн ПЦР-тестов.

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