РИАМО - 17 дек. За прошедшие сутки на территории Московской области было зарегистрировано 1452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии в регионе выявили 620 908 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того, от инфекции врачи вылечили 2721 человека за сутки, общее число выздоровевших в области выросло до 558 611. Всего в результате коронавируса умерло 11 382 пациента, из этого числа за сутки — 60 человек.

С начала пандемии в Подмосковье провели более 13,5 млн ПЦР-тестов. Именно этот вид скрининга позволяет выявить заражение. Ежесуточно проверяются около 30-35 тыс. материалов. На данный момент в регионе работает 12 гослабораторий.

В Подмосковье продолжается прививочная компания, вакцинироваться от коронавируса можно бесплатно в одном из областных пунктов.

По состоянию на 10 декабря, в регионе уровень коллективного иммунитета достиг 73,5%. Первый компонент поставили 4 588 468 жителей, полностью вакцинировались 4 286 460 человек.

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