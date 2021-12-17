РИАМО - 17 дек. В Москве за минувшие сутки выявили 2755 случаев коронавируса, всего с начала пандемии в мегаполисе было зарегистрировано 1 997 784 случая заражения инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в мире с пугающей скоростью. В РФ зафиксировано 25 случаев заражения этим штаммом.

Ранее вирусолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин сообщал, что новый штамм инфекции «омикрон» может заменить собой все остальные мутации Covid-19.

Самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Также необходимо помнить и о ревакцинации.

Новогодние каникулы в московских школах могут начаться с 27 декабря. Каникулы увеличат по времени, чтобы снизить уровень заболеваемости.

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