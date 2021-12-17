РИАМО - 17 дек. В учреждения здравоохранения Подмосковья поступили 177 новых автомобилей для обслуживания вызовов пациентов на дому, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В Московскую областную больницу имени проф. Розанова В.Н. было направлено 19 авто, в Одинцовскую областную больницу – 17, а в Можайскую – 15.

«На службу неотложной помощи в поликлиниках ложится колоссальная нагрузка. Поэтому мы продолжаем закупать санитарный транспорт, который позволит специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам на дому», – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Как добавила Стригункова, в сумме в 2021 году учреждения здравоохранения Подмосковья получили 428 автомобилей для неотложной службы поликлиник. Их закупили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы. Ее реализацию поддерживает Минздрав РФ.