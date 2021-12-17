РИАМО - 17 дек. Новый формат дошкольного образования начнут внедрять в Подмосковье в 2022 году. Нововведение позволит дошкольникам лучше подготовиться к обучению в школе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Со следующего года в Подмосковье стартует пилотный образовательный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада». Его цель – обеспечить преемственность между детсадом и школой и вовлечь родителей в образовательный процесс в детском саду», – сказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что проект будет реализован в 100 образовательных организациях Подмосковья, а в перспективе – во всех детсадах региона.

«В рамках проекта детишки старших и подготовительных групп детского сада будут обучаться на современном инновационном оборудовании. У детских садов появятся школы-партнеры, учителя которых будут проводить занятия для дошколят. Также будет организовано шефство от школьников. Такая работа поможет малышам лучше подготовиться к обучению в начальной школе», – пояснила Каклюгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе активно модернизируют систему образования. В Подмосковье строят новые школы и детские сады, чтобы обеспечить достойное качество образования.