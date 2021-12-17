РИАМО - 17 дек. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении 49-летнего итальянца Паоло Ваноли на должность главного тренера, сообщает Nation News.

Контракт с Ваноли заключен до конца сезона-2022/23, однако по истечении его можно будет продлить еще на год.

С 2010 по 2017 годы Ваноли работал в Италии, где был тренером юношеских команд. Под его руководством сборная U-19 дошла до финала чемпионата Европы. После достижения серьезного результата Ваноли стал ассистентом главной сборной Италии.

В 2017 года Ваноли присоединился к штабу Антонио Конте и начал работать с футбольными клубами «Челси» и «Интер». С его помощью первые смогли выиграть Кубок Англии, а вторые – Серию А.

В московском «Спартаке» специалисту будут помогать другие итальянцы: Марко Донадель, тренер голкиперов Марко Дзуккер, тренер по физической подготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки.