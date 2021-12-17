РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Огни на елке в Центральном городском парке подмосковного Красногорска зажгут в 18:00 в пятницу, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 17 декабря, с 18:00 ждем вас в Городском парке на концерте, завершающем нашу новогоднюю эстафету «Парки зажигают огни». До встречи, друзья!» - говорится в сообщении.

Накануне мероприятие, посвященное открытию зимнего сезона, состоялось на территории парка им. Карбышева в поселке Нахабино. Выступали творческие коллективы культурно-досугового клуба «Мечта», а Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи создавали волшебную атмосферу.