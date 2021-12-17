РИАМО - 17 дек. Сторонника террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в РФ) задержали в общежитии Российского технологического университета - МИРЭА в Москве за попытки вовлечения студентов в террористическую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

Уроженец Средней Азии сам являлся студентом вуза. Он неоднократно оправдывал деятельность сторонников ИГ и пропагандировал их идеологию в интернете. Кроме того, он призывал к ведению вооруженной борьбы для установления халифата в Ираке и Сирии.

«В результате проведенной спецоперации в общежитии ФГБОУ ВО «РТУ-МИРЭА» мужчина был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент с задержанным идут следственные действия.