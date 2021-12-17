РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. Муниципальные службы продолжают приводить в порядок дворы и дороги Щелкова, за прошедшие 5 суток было вывезено 2,5 тыс. кубометров снега, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для оперативного решения вопросов по уборке дворов и дорог жители могут написать в Telegram-чат администрации.

Этой зимой в уборке дворов и дорог округа будет задействовано более 90 единиц техники. Еще более 40 машин подготовлены «Мосавтодором» для уборки региональных трасс.