РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В поселке Дубровицы Подольска прошел новогодний турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, в нем приняли участие 15 школьников, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

Турнир прошел в рамках регионального партийного проекта «Старший брат» в МУ «СК Цезарь». Его провел член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партпроекта Алексей Батин.

«Для некоторых участников данные соревнования проходили впервые. Эти ребята всего лишь месяц назад приступили к тренировкам по стрельбе, и первые контрольные стрельбы были особенно волнительны», - сказал Батин.

Победителей определили в 3 категориях. Среди взрослых участников победу одержал Даниил Фомичев, серебро - у Вячеслава Воронцова, бронзовая медаль - у Валерия Лыжина.

У девочек потрясающий результат показала Анна Лыжина. На своих первых соревнованиях она выбила 78 очков. Второе место у Веры Никитченко, третье - у Анжелики Бутузовой.

У юношей первое место досталось Тимуру Абдрахманову. У Сергея Зеленова и Алексея Турбина серебро и бронза соответственно.