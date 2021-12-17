РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. В Щелковском историко-краеведческом музее 21 декабря состоится открытие выставки «Стекломания», сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

На выставке будет представлена коллекция стекла советских заводов из собрания Елены и Сергея Клевцовых. Коллекционировать предметы из стекла супруги стали после посещения музея стекольного завода «Красный май» в городе Вышний Волочек. Также Елена и Сергей являются обладателями одной из самых больших коллекций глиняных игрушек в России.

Выставка продлится с 21 декабря до 30 января. Все подробности можно узнать по телефону: 8(496)566-46-30.