РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. В городском округе Мытищи утвердили режим работы офисов МФЦ в предпраздничные и праздничные дни Нового года, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ муниципалитета.

До 29 декабря все филиалы МБУ «МФЦ Мытищи» работают в штатном режиме.

Филиалы по адресам: ул. Карла Маркса, д. 4А и и ул. Мира, стр. 32/2 (ТЦ 4Daily) работают с 08:00 до 20:00 с перерывами на санобработку - 11:00-11:30 и 16:00-16:30.

ЦМФЦ и окна для бизнеса в здании администрации (окна для бизнеса всегда по предварительной записи) работают пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 08:00 до 15:45 с перерывами на санобработку с 13:00 до 13:45.

ТОСП «Марфино (с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10) и ТОСП «Пирогово (пгт Пироговский, ул. Пионерская, д. 4А) работают пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 08:00 до 16:45 с перерывом на санобработку с 13:00 до 13:45.

30 декабря все филиалы МФЦ работают только на выдачу результатов. Комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка» оказываются в филиале по адресу: ул. Карла Маркса, д. 4А. Туда же надо обращаться и 31 декабря.

1, 2, 3, 7, 8 января - выходные дни во всех филиалах МФЦ. А 4, 5, 6 января комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка» оказываются в филиале на ул. Карла Маркса, д. 4А.

С 9 января все филиалы МБУ «МФЦ Мытищи» работают в штатном режиме.