РИАМО - 17 дек. В башне «Федерация» на территории международного делового центра «Москва-Сити» сорвался лифт, в котором находился человек, сообщает ТАСС.

Как сообщил источник издания, лифт пролетел с 27 по 14 этаж, а потом резко затормозил.

Это произошло днем 16 декабря. У человека, находившегося внутри лифта, диагностировали ушиб поясницы.

По данному факту назначена проверка.

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