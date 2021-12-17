РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Врачи гинекологического отделения №5 Московского областного онкологического диспансера (МООД) Балашихи с начала текущего года выполнили более 90 малоинвазивных операций с применением внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением (ВАХД) пациенткам с раком яичников, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

36 пациенткам проведены 93 малоинвазивные операции с применением ВАХД. Из них 22 пациентки - с первичным раком яичников, у которых ВАХД сочеталась с одномоментной циторедуктивной операцией. Отмечено, что у 16 женщин на третьей процедуре установлена полная регрессия канцероматоза (распространение метастазов), остальные продолжают лечение и находятся под наблюдением врачей.

По словам заведующего гинекологическим отделением №5 МООД Алексея Дзасохова, осложнений после проведенных операций не зарегистрировано.

В онкогинекологическом отделении №5 операции с применением ВАХД впервые начали проводить в 2020 году. На сегодня данной методикой полноценно владеют 3 доктора: Алексей Дзасохов, Артур Туриев и Антон Усков.

Принцип действия ВАХД: аэрозольная химиотерапия под давлением обеспечивает равномерное распределение химиопрепаратов по брюшине и значительно более глубокое проникновение в метастазы.