РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Глава Балашихи Сергей Юров встретился с многодетной семьей Шартнеров и поздравил ее с покупкой дома по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Жилище», к Новому году семье также вручили бытовую технику, сладкие наборы и главный символ праздника – живую елку, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Петр и Екатерина Шартнеры воспитывают 7 сыновей и 1 дочь. Старшему сыну 17 лет, младшему – 7 месяцев. Программа «Жилище» позволила семье приобрести двухэтажный дом с мансардой, где места хватит всем. Ранее семья проживала в квартире общей площадью 59 кв. м, расположенной в городском округе.

По словам начальника управления по жилищным вопросам администрации округа Гочи Чкония, все получилось благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

«Основные требования для участия: проживание в Московской области не менее 5 лет, количество детей – не менее 7, либо одновременно рожденных тройняшек. Семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Новое жилье можно приобрести только в Подмосковье. Если все условия соблюдены, нужно обратиться в управление по жилищным вопросам администрации Балашихи», – сказал Чкония.

Сумму на покупку нового жилья многодетной семье выделили из регионального и муниципального бюджетов. Чтобы приобрести большой дом, Шарнеры добавили к выплатам материнский капитал и собственные сбережения. Сейчас они уже подготавливают к заселению свой новый дом в Богородском городском округе.

Глава семьи Петр Шартнер рассказал, что по этому сертификату можно было выбрать любое жилье в Московской области.

«Сразу хотели именно дом, потому что семья большая, дети все время сидят в квартире. Бывает, что шумят, а соседи недовольны. А тут и дом, и участок — не сравнимо с квартирой. Дом уже был с отделкой, прежний хозяин жил около 10 лет, поэтому дом был уже готовый. Они нам оставили и мебель всю, и технику», – отметил Шартнер.

Помимо помощи с улучшением жилищных условий к Новому году многодетная семья получила и подарки. Во время встречи с главой Балашихи семье вручили бытовую технику, сладкие наборы и главный символ праздника – живую елку.

Всего в этом году свои жилищные условия улучшили 4 балашихинские семьи. Такую возможность они получили благодаря областной государственной программе «Жилище».