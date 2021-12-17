РИАМО - 17 дек. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли спасти из пожара в частном доме Чехова домашних птиц и машину хозяев, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.

Инцидент произошел в деревне Волосово. Полицейские находились на маршруте патрулирования, когда поступил сигнал о пожаре в одном из частных домов.

Прибыв на место, автоинспекторы узнали, что в доме людей нет, однако на его территории находится машина без аккумулятора, а также газовые баллоны и клетки с курицами.

Инспекторы ГИБДД смогли вынести из пылающего дома птиц и газовые баллоны, после чего вместе с местными жителями вытолкали с места пожара автомобиль.

Кроме того, сотрудники полиции помогли пожарным расчетам организовать быстрый проезд к месту ЧП. После этого пожар оперативно потушили.