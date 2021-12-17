РИАМО - 17 дек. В Москве мужчина упал при входе в автобус и умер от потери крови, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Бестужевых. Пьяный пассажир при входе в салон автобуса поскользнулся и случайно поранил левую ногу.

По данным источника, у мужчины открылось сильное кровотечение, в результате которого он скончался, проехав 2 остановки.

Один из очевидцев попытался помочь пострадавшему. Увидев происходящее, женщина предложила вызвать скорую, однако пассажир отказался и заявил, что доедет до дома сам. После этого он потерял сознание.

Водитель автобуса все же вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли реанимировать мужчину, так как он потерял слишком много крови. Предварительно, скончавшийся страдал варикозом.

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