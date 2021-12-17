РИАМО - 17 дек. Мужчина получил ножевое ранение в ходе застолья с приятелем в подмосковном Серпухове, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе областного главка МВД России.

Инцидент произошел в жилом доме на ул. Карла Маркса. Из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости госпитализирован мужчина 1974 г.р.

За совершенное преступление полиция задержала гражданина 1963 г.р., который также госпитализирован с телесными повреждениями.

Как выяснилось, в ходе совместного распития спиртного произошла ссора, в ходе которой мужчины подрались, а один из них напал с ножом на другого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений).