РИАМО - 17 дек. На 55% реконструирована станция Переделкина, которая станет частью будущего четвертого Московского центрального диаметра. Ее планируют открыть уже в 2022 году, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Реконструируемая станция располагается в районе Ново-Переделкино, предполагается, что после запуска МЦД-4 ей будут пользоваться более 120 тыс. жителей.

В рамках реконструкции рабочие строят современный вокзал на месте старой платформы. Перейти через железнодорожные пути и выйти к платформам можно будет по подземному вестибюлю. Кроме того, в районе улицы 1-й Лазенки появится мост.

«Мэром Москвы уже утверждена программа благоустройства прилегающей к станции территории, на привокзальной площади планируется строительство заездных карманов и установка новых остановочных павильонов. Также к станции обеспечат удобные подъездные пути», - рассказал заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что проводимые работы – это часть подготовки к запуску МЦД-4. Новое направление наземного метро свяжет 7 вокзалов. Запустить его планируется в 2023 году.