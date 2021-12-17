РИАМО - 17 дек. Ситуация, в которой 90% москвичей будут полноценно соблюдать масочный режим, позволит достичь результата в ноль новых случаев заражения коронавирусом в столице к 1 февраля 2022 года. Такие показатели были рассчитаны по математической модели Института проблем передачи информации РАН, пишет газета «Известия».

При этом, согласно расчетам по той же модели, 100-процентное ношение масок позволит сократить число новых случаев заражения до 220 в день уже к 31 декабря, а вскоре упадет до нуля. Однако такой сценарий мало реален.

При более реалистичном показателе ношения масок в 50% количество заражений также будет снижено – к 31 декабря будут выявлены 1,4 тыс. заболевших.

При расчете показателей модель учитывает официальные данные о динамике эпидемии коронавируса в Москве до середины декабря: число новых случаев в сутки, темпы вакцинации, количество ежедневных тестов и прочие параметры.

Помимо прочего в модель заложены такие параметры, как регулярность контактов между горожанами, уровень миграции и другие значимые факторы. Также учтено, что в городе доминирует штамм «дельта».

Если преобладающим штаммом коронавируса в Москве станет «омикрон», вероятно, модель предложит дольше носить маски, чтобы полностью победить пандемию. Точные сроки расчетов будут зависеть от степени заразности нового штамма и эффективности имеющихся вакцин в борьбе с ним. Сейчас «омикрон» еще не изучен учеными в полной мере.

В тоже время расчеты показывают, что если соблюдение масочного режима в Москве останется на сегодняшнем уровне (около 20%), то в Новый год количество случаев заражения в сутки будет около 3,5 тыс., а в марте может вырасти до 5 тыс.

Полный отказ от ношения масок приведет к увеличению новых случаев до 5,6 тыс. к Новому году, а в дальнейшим к скачку заболевания до более чем 10 тыс. новых заражений в сутки, такой результат можно будет ожидать уже к февралю 2022 года.

Отмечается, что с точки зрения математической модели, эффективность масок в борьбе с коронавирусом по пользе сопоставима с вакцинацией. Использование масок снижает риск заражения респираторными инфекциями на 50%.

У ученых есть основания полагать, что представленные расчеты верны не только для Москвы, но и для всей России в целом. Однако стоит учитывать, что эпидемия в столице опережает общероссийские тенденции примерно на две недели, а условия жизни, определяющие скорость распространения коронавируса, могут отличаться в зависимости от региона.

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