РИАМО - 17 дек. В воскресенье, 19 декабря на территорию Русской равнины придет «ныряющий» циклон из акватории Баренцева моря, который принесет снегопады, сообщается на сайте «Метеовести».

В пятницу на территории Московского региона наблюдается оттепель. Но уже во второй половине дня плюсовую температуру сменят отрицательные значения, а на дорогах появится ледяная корка.

Уже в выходные вновь ожидается выпадение снега. Но он принесет не тепло, а похолодание. Так, в выходные станут поступать ледяные арктические воздушные массы, начнется мощное похолодание. В середине следующей неделе ожидаются морозы ниже минус 25 градусов.

На территории Центрального федерального округа с 21 по 25 декабря объявлено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>