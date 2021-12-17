РИАМО - 17 дек. В настоящий момент несколько поездов Белорусского направления и МЦД-1 следуют с отклонением от графика после технического сбоя, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В 08:45 пятницы на участке Фили – Москва-Смоленская Белорусского направления МЖД по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6112 Голицыно-Лобня. Задерживались поезда как в сторону Лобни, так и в сторону Одинцова.

В 09:17 с помощью вспомогательного локомотива пригородный поезд убрали с перегона.

Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздания задержанных электричек.