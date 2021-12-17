РИАМО - 17 дек. Улично-дорожную сеть построили для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ботанический сад». Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Завершено формирование улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ «Ботанический сад»: в ходе работ в общей сложности построили и реконструировали 1,4 км дорог на территории районов Останкинский и Ростокино. Разрешение на ввод улично-дорожной сети в эксплуатацию выдано Мосгосстройнадзором», – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в рамках проекта специалисты построили проектируемые проезды № 911 и № 6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика, а также реконструировали саму улицу Вильгельма Пика.



«Также установили шумозащитный экран по границам Российского геронтологического научно-клинического центра, обустроили четыре остановочных павильона для общественного транспорта с заездными карманами и наземные переходы с двумя светофорами», – подчеркнул глава Стройкомплекса.



Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в ходе работ выполнили дорожную разметку, обустроили тротуары и установили дорожные знаки. Кроме того, для удобства маломобильных людей в местах движения пешеходов установили пониженный бордюрный камень и тактильную плитку. При этом заменили ограждение Леоновского кладбища.



Войстратенко добавил, что к проверкам объекта привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

«Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии производства работ. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом», – подчеркнул он.