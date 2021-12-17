РИАМО - 17 дек. 7 компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» ввели в эксплуатацию производственные объекты в 2021 году на площадке в Печатниках. Предприятия дадут городу порядка 900 рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди компаний, завершивших обустройство производственных площадок в ОЭЗ Москвы, – представители кластера фармацевтики и медицинских изделий, а также кластеров высокотехнологичных производств, энергоэффективных технологий, микроэлектроники, оптики и робототехники. Инвестиционные проекты этих резидентов предусматривают суммарные вложения в объеме более 2,6 млрд рублей и создание порядка 900 рабочих мест», — сказал Ефимов.

Резиденты столичной особой экономической зоны, которые ввели в эксплуатацию свои объекты в 2021 году, уже на 50% выполнили план по рабочим местам, а заявленные объемы вложений превысили на 13%.

«2 компании, которые специализируются на полиграфии и выпуске режущего инструмента, уже производят продукцию, остальные отлаживают технологические процессы и планируют выйти на полную мощность в 2022 году», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.