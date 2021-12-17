РИАМО - 17 дек. На ВДНХ стартовал новый зимний сезон. Территорию парка украсила праздничная иллюминация. Поклонников активного отдыха ждут катки, тюбинговая горка, спортивные занятия и мастер-классы, сообщает пресс-служба ВДНХ.

«В любое время года на ВДНХ можно интересно провести время с близкими и друзьями. Сейчас здесь работает самый большой каток в Москве, еще одна ледовая площадка находится в парке «Останкино», - сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Билеты на сеансы катка ВДНХ можно купить онлайн, а покататься на коньках в парке «Останкино» можно бесплатно. Для посетителей оборудованы пункты проката, заточки коньков, кафе и камеры хранения.

Возле павильона №57 находится горка для катания на «ватрушках». На пяти спусках одновременно можно прокатиться целой семьей.

Кроме того, на территории ВДНХ работают пункты проката квадроциклов и снегокатов, а также зимних велосипедов. До 30 декабря можно бесплатно посетить школу сноубординга или поучаствовать в Московском фестивале скалолазания.

В Доме культуры ВДНХ в зимний период проводятся занятия «Оздоровительный цигун». Сейчас тренировки проходят в онлайн-режиме, но в скором времени возобновятся в офлайн-режиме.