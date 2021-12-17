РИАМО - 17 дек. С начала 2021 года арендаторы столичной земли получили разрешения на размещение 31 некапитального объекта благоустройства и спорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2019 года в Москве действует упрощенная схема установки на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов и инженерных и хозяйственных строений. А в 2020 году решением мэра Москвы (Сергея Собянина – ред.) к этому перечню добавлены и сооружения спортивного назначения. Всего в 2021 году инвесторы, арендующие у города землю для эксплуатации существующих нежилых строений, получили разрешение на установку 31 некапитального объекта, в том числе 4 спортивных в центральной и северной частях столицы», – сказал Ефимов.

Работает алгоритм: арендатор напрямую обращается в департамент городского имущества, его запрос рассматривается на межведомственной комиссии, и в случае положительного решения в договор аренды участка вносятся изменения.

На ул. Яблочкова в Северо-Восточном округе разместятся крытый каток и универсальная спортивная площадка, на улице Петровка, в центре столицы, появятся десять крытых и два открытых теннисных корта, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.