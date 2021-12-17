РИАМО - 17 дек. Поезд, остановившийся на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД по техническим причинам, убрали с железнодорожных путей вспомогательным локомотивом, освободив дорогу для других составов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас интервалы движения других поездов увеличены. Ряд маршрутов будет сокращен. Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, в 8:45 пятницы на участке Фили – Москва-Смоленская Белорусского направления МЖД по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6112 Голицыно-Лобня.

Остановка поезда вызвала задержки пригородных поездов и МЦД-1, сейчас движение восстанавливается.