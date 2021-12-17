РИАМО - 17 дек. На портале mos.ru появились нововведения в электронных услугах для граждан и бизнеса в сфере имущественно-земельных отношений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 2019 года на портале mos.ru доступно 4 услуги, которые помогают получить разъяснения по расчету кадастровой стоимости, направить замечания к проекту отчета об итогах кадастровой оценки, указать на ошибки или направить декларацию о характеристиках объекта недвижимости.

«Сегодня мы доработали 3 из услуг, чтобы еще больше упростить взаимодействие с городом и привести услуги в соответствие с нововведениями законодательства», — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В услуге «Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости» появится удобная форма предоставления информации. Через нее получить сведения о конкретной кадастровой стоимости, порядке ее определения с указанием оснований и даты. Это поможет специалистам точнее определить кадастровую стоимость. В ответ на запрос пользователи получат все возможные данные причинах установления кадастровой стоимости по интересующему объекту. Помимо этого, пользователь теперь может отменить поданное заявление.

В услуге «Направление заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости» пользователи могут заявить об исправлении ошибки в отношении кадастровой стоимости любого объекта недвижимости. Это может сделать любое физическое лицо или юридическое.

Теперь в услуге «Направление замечаний к проекту отчета» информации о принятии документов будет поступать в течении одного, а не трех рабочих дней.

Как рассказал замглавы департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов, на mos.ru практически ежедневно внедряются новые или совершенствуются действующие услуги и сервисы, которые уже успели показать свою востребованность у москвичей.

«Цифровизация услуг в сфере недвижимости, земли и жилья — в числе приоритетных направлений. Сейчас на портале можно получить 25 таких услуг. Только с начала этого года ими воспользовались более 150 тыс. раз, и около тысячи обращений связано с определением кадастровой стоимости недвижимости», — отметил он.​