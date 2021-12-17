РИАМО - 17 дек. Поезда задерживаются в пятницу утром на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщается в Twitter-аккаунте АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Сбой произошел из-за остановки состава по техническим причинам на Белорусском вокзале. Задерживаются поезда как в сторону Лобни, так и в сторону Одинцова.

К неисправному составу уже направлен вспомогательный локомотив.

По данным пресс-службы Дептранса Москвы, этот сбой повлияет также на движение диаметральных рейсов и поездов Савеловского направления. Интервалы на МЦД-1 будут сильно увеличены, а часть поездов отменят.

Пассажирам посоветовали следить за объявлениями.