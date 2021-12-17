РИАМО - 17 дек. Коммунальщики продолжают вывозить снег с дорог и улиц столицы. Также они мониторят погодную ситуацию и при необходимости готовы приступить к уборке территорий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В пятницу температура воздуха в столице поднимется до плюс 1 градуса. Пройдет небольшой снег.

При необходимости в городе проведут подметание проезжей части, тротуаров, дворов и противогололедную обработку особо опасных участков улично-дорожной сети.

В предстоящие выходные москвичам пообещали снегопад и метель. Кроме того, на территории Центрального федерального округа с 21 по 25 декабря объявлено штормовое предупреждение об аномально холодной погоде.