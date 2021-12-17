РИАМО - 17 дек. Посетители столичной усадьбы Деда Мороза в преддверии праздников смогут увидеть фабрику подарков, оперативный штаб подготовки к Новому году, светелку Снегурочки и много другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В основную программу входит посещение трех теремов усадьбы, где дети помогут Снеговечку-Пуховичку исполнить желание и узнать, как Дед Мороз готовится к Новому году. Для посетителей свои двери откроют кладовая волшебных предметов, фабрика подарков, сортировочный центр, из которого гостинцы отправляются к детям всего мира, а также оперативный штаб подготовки к Новому году, почта и кабинет Деда Мороза, светелка Снегурочки и библиотека сказок.

Помимо этого, ребята смогут отправиться в приключение, снять проклятие Крысиного короля и спасти королевского Щелкунчика. Для победы нужно будет пройти 7 игровых зон с аттракционами – это «Лифт», «Чудо-машина Дроссельмейера», «Игрушечная почта», «Крысиный побег», «Чулан чудес», «Осада Марципанового замка» и «Тронный зал».

Все еще будет доступна прошлогодняя наиболее востребованная программа «Путешествие по сказочной тропе». Снеговик поведет детей в мир сказок и познакомит с героями различных книг, например, «Волшебника изумрудного города», «Алисы в Стране чудес», «Щелкунчика и Мышиного короля», «Золушки», «12 месяцев» и других.

На программы можно приобрести индивидуальные билеты или запланировать коллективное посещение. Для посетителей также устраивается чаепитие с подарками от Деда Мороза.