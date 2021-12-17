РИАМО - 17 дек. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что перед Новым годом россиянам выплатят аванс за январь, пособия и пенсии. Также на усмотрение работодателя выплачивается 13-я зарплата, сообщает URA.RU.

Все эти выплаты заложены в бюджет и выплачиваются перед продолжительными праздниками.

«В соответствии с ТК выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом», — сказала Бессараб.

По словам парламентария, в ряде субъектах страны власти стараются выдать детские новогодние подарки. Кроме того, помощь оказывают многодетным семьям, ветеранам и малоимущим.

Она также напомнила, что в России действует много программ помощи для семей с детьми и малоимущим.