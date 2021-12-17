РИАМО - 17 дек. Более 192 тыс. водителей Московского региона прошли регистрацию в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), которую запустили в августе этого года, сообщил в интервью РИАМО заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Водители таксопарков и те таксисты, которые трудятся на личных автомашинах, обязаны зарегистрироваться в КИС «АРТ» для получения цифрового идентификатора (ID). Получить цифровой профиль невозможно без наличия разрешения на перевозку пассажиров, выданного в Московском регионе.

«На сегодняшний день в системе КИС «АРТ» зарегистрировано 192 179 водителей Москвы и Московской области. Это 100% активных водителей, которые каждый день выходят на линию и выполняют заказы», - сказал Пронин.

Он отметил, что инфосистема позволяет бороться с таксистами-нелегалами, часть которых уже ушла с рынка.

«С начала работы системы в регистрации отказали более чем 2,3 тыс. водителей, у которых стаж был менее 3 лет. Также получили отказы в регистрации водители с водительскими удостоверениями иностранных государств, которые не могут вести на территории России трудовую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами», - добавил Пронин.

Он пояснил, что власти вместе с агрегаторами следят за всеми случаями, когда заказы выполняют водители без цифрового ID, и передают эту информацию в прокуратуру. Отвечать за нарушения будут и сами таксисты, и таксопарки.

Также Пронин рассказал, что КИС «АРТ» была запущена в целях повышения уровня безопасности перевозок, а также для недопущения переработок со стороны водителей. По его мнению, таксисты не должны трудиться без полноценного отдыха ради достойного заработка.

«Зачастую агрегатор выступает лишь в качестве посредника между водителем и пассажиром, то есть не берет на себя никакой ответственности за работника, забирая значительную часть заработка водителя. Эту ситуацию можно изменить только на уровне законодательства», - заключил Пронин.

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