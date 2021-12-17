РИАМО - 17 дек. Три года назад открылся Дворец госуслуг на ВДНХ. За это время он оказал горожанам почти 150 тыс. различных услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одними из самых популярных запросов стали государственный кадастровый учет и регистрация прав вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости на территории России.

Также во Дворце госуслуг работает музейно-выставочный комплекс истории государственной службы и проходят познавательные программы для учащихся.

В музейно-выставочном комплексе любой желающий может сыграть в виртуальную игру, самостоятельно изготовить сувенирные документы, а также сделать фото в историческом костюме госслужащего.

Музей посвящен трем основным направлениям: истории чиновничества в России, становлению и развитию письменности и письменных принадлежностей, а также эволюции делопроизводства в нашей стране. Все экспозиции доступны на русском, китайском и английском языках.

Во Дворце госуслуг проводится «Учебный день в музее» для школьников 6, 8 и 9 классов. Для них проводятся уроки по истории, иностранным языкам, математике и информатике. Также тут реализуется проект «Московские экскурсии», в котором дети могут принять участие и самостоятельно провести экскурсию, за что получат сертификаты.​

Комитет государственных услуг Москвы: более 80% москвичей пользуются госуслугами в электронном виде>>