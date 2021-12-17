РИАМО - 17 дек. С начала 2022 года в России тарифы на сотовую связь могут вырасти на 8-10%. Операторов подталкивают как экономические, так и регуляторные предпосылки, пишет газета «Известия».

По данным Mobile Research Group, рост цен на сотовую связь в России в 2020 году составил 10%, при этом в 2021-м тарифы почти не менялись. Лишь в ноябре по сравнению с октябрем они выросли на 1,6%.

Эксперты считают рост тарифов вынужденной мерой: растут расходы на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.

К примеру, компании обязаны выполнять требования так называемого «закона Яровой» по хранению голосового и интернет-трафика абонентов. Также операторы готовятся к введению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

Сегодня повышать тарифы напрямую операторам становится все труднее, так как ФАС начала серьезно контролировать ситуацию на рынке и у ведомства сейчас нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги мобильной связи.