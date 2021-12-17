РИАМО - 17 дек. Граждане России составляют более половины всех таксистов в Москве, при этом работать в этой сфере также могут граждане ряда иностранных государств, сообщил в интервью РИАМО заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«Москва — это огромный мегаполис, в котором найдется рабочее место для каждого. И сфера перевозок — не исключение. Сейчас спрос на работу в такси очень высок, а местные жители не всегда готовы заниматься извозом. По нашим данным, в Москве более 55% водителей такси — граждане России», - сказал Пронин.

Он отметил, что в столичном такси также могут работать граждане Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии. При этом они должны иметь цифровой профиль в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»).

«Для трудоустройства (таксистом - ред.) необходимо иметь российское водительское удостоверение и стаж вождения не менее 3 лет. Также водитель может предъявить права тех стран, где русский язык является одним из официальных», - пояснил Пронин.

Он добавил, что в рамках функционирования столичной цифровой платформы для обучения таксистов водителей познакомят не только с профильными законами и нормами этикета, но и с москвоведением и правилами русского языка.

«Водитель такси должен знать районы, основные магистрали, точки притяжения и, что более важно, историю города, в котором работает», - подчеркнул Пронин, добавив, что курс русского языка позволит таксистам чувствовать себя увереннее в общении с пассажирами.

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