РИАМО - 17 дек. В столице назвали призеров и победителей «Кубка Героев» за 2020/2021 учебный год в сфере патриотического воспитания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего было награждено 10 школ и колледжей, среди них обладателем переходящего кубка стала кадетская школа-интернат №1 «Первый московский кадетский корпус». Второе место досталось школе №1411, а третье — школе №1357 «На Братиславской».

«В 2021 году проекту «Кубок Героев» исполняется 20 лет. Лидеров в сфере патриотического воспитания среди образовательных организаций отбирают по нескольким критериям. Учитывается наличие волонтерских и юнармейских отрядов, спортивных и туристических секций и объединений, количество детей, посещающих их», — отметил заместитель главы департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

По его словам, также важными составляющими оценки является работа ребят по уходу за мемориальными объектами под патронатом образовательной организации, качество прохождения пятидневных учебных сборов и выполнение нормативов комплекса ГТО.

«Кубок Героев» проводится департаментом образования и науки столицы совместно с Региональным общественным фондом поддержки героев Советского Союза и героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова и Московским городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.​