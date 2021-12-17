РИАМО - 17 дек. Внедрение беспилотных автомобилей такси в Москве будет проходить постепенно в целях безопасности других участников дорожного движения, сообщил в интервью РИАМО заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«С 2018 года мы тестировали беспилотные автомобили, которые ездили по городу с водителем за рулем. Но уже сейчас идет подготовка к переходу на новый этап, когда по Москве начнут передвигаться такси без водителя», - сказал Пронин.

Он добавил, что тестирование поездок на беспилотниках начнется только после того, как эти технические устройства подтвердят свою безопасность.

«Тестирование будет проходить на территориях, которые заранее определили совместно с правоохранительными органами», - заключил Пронин.

Ранее компания Hover сообщила о планах по запуску аэротакси в Москве. Произойти это может в 2023-2025 годах. Расчетная стоимость услуги на данный момент составляет 200 рублей за километр.

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