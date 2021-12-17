РИАМО - 17 дек. В столичном районе Лианозово вдоль МКАД установят новый шумозащитный экран длиной 176 м от улицы Доронина и Псковской, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее на участке шумозащитного ограждения не было. С просьбами установить его регулярно обращались местные жители.

«Дмитровское шоссе и кольцевая автодорога — одни из самых оживленных городских магистралей с очень интенсивным трафиком. Благодаря новому экрану заметно снизится звуковая нагрузка на расположенные поблизости дома», — пояснил заместитель главы департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов.

Ограждения будут защищать жилые районы от шума, пыли, а также грязи.

На основе анализа звукового воздействия будет определяться высота ограждений. Шумонепроницаемость будет зависеть также от рельефа, длины и высоты самого экрана и расстоянием до жилых домов. По этим причинам высота панелей может составлять до 4 м.

Заранее перед установкой экрана на участке провели земельные работы и поставили более 40 буронабивных свай. По завершению установки на всем участке положат газон.​