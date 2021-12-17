РИАМО - 17 дек. Режиссер Александр Сокуров отправил обращение главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву, в котором извиняется за произошедшее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, а также сообщает, что его жизни может грозить опасность, пишет РБК.

Ранее режиссер встретился с главой государства и сказал, что Северный Кавказ стал националистическим. По его мнению, этот субъект нужно «отпустить» из состава России. Эти высказывания вызвали бурную реакцию у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Теперь режиссер в тексте своего обращения извиняется за то, что сложилась такая ситуация.

«Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», — пишет режиссер.

Он также рассказал, что из «чеченского сектора» в его адрес идут оскорбления. Сокуров выразил уверенность, что никто в стране не будет защищать члена президентского совета. Кроме того, он считает, что его жизни сейчас угрожает опасность.

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — считает режиссер.