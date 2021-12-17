РИАМО - 17 дек. В столичных районах Люблино и Капотня с 15 января 2022 года из-за ремонта изменится схема движения транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 5 января по 30 сентября 2022 года в связи с проведением строительных работ ограничится движение по съездам с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе.

Также для проезда будут закрыты следующие участки: улица Верхние Поля в районе пересечения с 14-м километром МКАД; съезд с улицы Верхние Поля (в центр) на внутреннюю сторону МКАД; съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в область); съезд с улицы Верхние Поля (в область) на внешнюю сторону МКАД; съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в центр).

Помимо этого, движение транспорта ограничат на 14-м километре МКАД от вл. 2, стр. 2с до вл. 1 в 1-м Покровском проезде.

Москвичи и гости столицы должны заранее планировать свой путь и быть внимательнее.​