РИАМО - 17 дек. Пробки в Москве в пятницу достигнут 8-9 баллов. Сейчас загруженность дорог составляет 3 балла из 10, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, Каширском шоссе и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с трафиком на проспекте Маршала Жукова, Рублевском и Ленинградское шоссе.

Пробки в преддверии Нового года традиционно образовываются в столице из-за большого числа авто, которые ежедневно въезжают в Москву из других регионов России.