РИАМО - 17 дек. Лидеры стран-участниц Евросоюза единогласно одобрили продление экономических санкций в отношении России на полгода. Об этом сообщает Nation News.

Соответствующее заявление сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, если Россия вздумает «напасть» на Украину, то Москву ждут «масштабные последствия».

«Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения», — сказал Мишель.

По его словам, снятие санкций возможно только в том случае, если Россия начнет выполнять минские соглашения.

При этом Москва не раз подчеркивала, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

Санкции в отношении РФ Евросоюз ввел в 2014 году после того, как Крым вошел в состав России. Санкции также ввели Канада, Япония, Швейцария, Австралия и ряд других стран. В черном списке оказались как известные и крупные банки и корпорации, от «Сбербанка» до «Роснефти», так и малоизвестные компании или НИИ.