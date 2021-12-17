РИАМО - 17 дек. Отборочные этапы чемпионата по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы» прошли свыше 50 команд школьников и студентов. Они представят свои проекты в столице 18 декабря, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

На чемпионат было заявлено 164 проекта, победители отборочных этапов в течение месяца улучшали свои разработки и бизнес-планы. Их ребята представят на турнире в столице.

«Десяти сильнейшим командам город вместе с инвесторами поможет в реализации проекта. Помимо этого, на талантливых участников могут обратить внимание технологические компании и пригласить их на работу или стажировку», - рассказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Площадкой интеллектуального состязания станет Цифровое деловое пространство. Выставку проектов ребят можно будет посетить по предварительной регистрации.

Для желающих от 14 до 25 лет организуют мастер-классы и встречи с предпринимателями, которые ответят на вопросы начинающих бизнесменов.