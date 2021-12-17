РИАМО - 17 дек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется в мире с пугающей скоростью, сообщает РИА «Новости».

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — подчеркнула Попова.

По последним данным, на территории России зафиксировано 25 случаев заражения этим штаммом.

«Омикрон» был обнаружен в Ботсване и ЮАР. Есть основания полагать, что он развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

Ранее врачи перечислили симптомы этого штамма. Среди основных – температура тела выше 38 градусов, головная боль и сильная слабость.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>