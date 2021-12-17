РИАМО - 17 дек. Лесная красавица из подмосковного Щелкова доставлена в Кремль. 90-летняя елка будет находиться на новогодние праздники на Соборной площади в Москве, сообщает РИА Новости.

Елку доставил специальный кортеж, за рулем которого сидел Дед Мороз. Высота дерева – 28 м, диаметр ствола – 56 см, а размах нижних ветвей составляет 10 м.

Дорога из леса до Кремля прошла в штатном режиме. По пути кортеж встречали жители и гости столицы, которые радовались новогодней красавице.

На всю поездку из Щелкова в Москву ушло 2 часа. После доставки Дед Мороз вручил коменданту Кремля специальную грамоту о доставке елки.

Дерево начали выбирать еще в апреле. Управделами президента РФ вместе с правительством Подмосковья, профильными министерствами и ведомствами сделали большую работу по отбору претендентов и организации транспортировки.

Елка простоит на Соборной площади до середины января.