РИАМО - 17 дек. В пятницу в дневные часы температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до плюс 1 градуса. Будет облачно, местами пройдет небольшой снег, также ожидается гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит минус 1 - плюс 1 градус, а по области — минус 4 - плюс 1 градус.

Днем атмосферное давление составит 744 мм рт. ст. Влажность воздуха составит около 80%. В таких условиях будут появляться сосульки. Содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к климатическим показателям.

По данным синоптиков, в такую погоду, чтобы справиться с симптомами, метеозависимым людям стоит уделять время отдыху, укреплять организм и выполнять рекомендации лечащего врача.

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