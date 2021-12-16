РИАМО - 16 дек. Тела 2 человек обнаружили при тушении пожара в частном доме в Клину, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Пожар произошел в одном из частных домов в СНТ «Урожай». Тела нашли при локализации пожара.

Предварительная причина возгорания – неисправность электрических приборов.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.