РИАМО - 16 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Электросталь объявлен электронный аукцион по аренде нежилого помещения площадью 45,4 кв. м, расположенного по адресу: ул. Первомайская, д. 48, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Инвесторам будет интересно открыть свое дело или расширить бизнес в Электростали, ведь это современный, развивающийся город, расположенный в 52 км к востоку от Москвы и 38 км от МКАД.

Начальный размер ежегодной арендной платы за имущество – 258 780 руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 5 лет.

Согласно целевому назначению объекта аренды, инвестор сможет вести любой вид деятельности, не запрещенный законодательством Российской Федерации для данного нежилого помещения.

Нежилое помещение располагается в окружении жилой и коммерческой застройки в центре города Электросталь, на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В пешей доступности – остановки общественного транспорта, автостанция и железнодорожная станция Горьковского направления Электросталь.

Район, окружающий здание, имеет разветвленную транспортную сеть и развитую инфраструктуру: в шаговой доступности находятся дошкольные учреждения, высшие и средние специальные учебные заведения, объекты культуры, спорта, торговли и медицины.

Заявки на аукцион принимаются до 17 января на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 61147). Аукцион состоится 19 января.